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#Roman étranger

Les petits plats de notre grand-mère

Kim Jiyun, Jiyun Kim

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Propriétaire de l'échoppe Manna Doshirak à Séoul, Gumnam met tout son coeur dans la confection de paniers-repas pour ses clients. Sa signature ? Des petits mots réconfortants cachés sous une généreuse portion de riz, avec double ration de viande marinée ! Depuis des années, l'excentrique septuagénaire accueille avec bonne humeur et fantaisie les habitants les plus étonnants du quartier. Mais quelle n'est pas sa surprise le jour où elle découvre un nouveau-né à la porte de son restaurant. La mère de l'enfant a-t-elle lu un de ses messages souhaitant la bienvenue à tous ceux qui veulent manger à leur faim ? En éternelle optimiste, Gumnam décide de prendre soin de la petite le temps que sa mère vienne la récupérer. Car elle en est persuadée : celle-ci ne peut pas se cacher bien loin et a juste besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer... Porté par l'histoire touchante de la grand-mère du quartier, un roman lumineux, qui aborde avec sensibilité et bienveillance des thématiques sociales difficiles.

Par Kim Jiyun, Jiyun Kim
Chez Editions Nami

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Auteur

Kim Jiyun, Jiyun Kim

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature coréenne

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Les petits plats de notre grand-mère

Kim Jiyun, Jiyun Kim trad. Marion Gilbert

Paru le 05/05/2026

302 pages

Editions Nami

20,90 €

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Scannez le code barre 9782487606326
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