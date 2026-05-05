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Le Limousin d'autrefois

Xxx, Ici en région

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Le Limousin est un terroir riche de traditions ! Mais au fil des années et des générations, tout un pan de la culture locale s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte de photographies et de cartes postales anciennes reste primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, d'une vallée à l'autre, nous reconnaissons les caractéristiques du Limousin entre terres sèches et prés verdoyants, villes tapissières et cités faïencières, carrières de kaolin ou mines de charbon... Chaque image d'un village, d'un lieu-dit, d'un atelier ou d'une ferme détient un témoignage historique irremplaçable. Ce sont autant de choses presque anodines, qui s'estompent peu à peu, et qu'il faut préserver. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse en Limousin.

Par Xxx, Ici en région
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Histoire régionale

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Le Limousin d'autrefois

Xxx, Ici en région

Paru le 05/05/2026

152 pages

Ici en région

12,90 €

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Scannez le code barre 9782386851254
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