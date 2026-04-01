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The Alpine Climber Tome 7

Kunihiko Yokomizo, Takuro Yamaji

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Yasushi a rencontré Taeko, sa future compagne de cordée et de vie. Alpiniste solitaire, il a enchaîné les ascensions les plus périlleuses du monde. A l'apogée de sa carrière, il se lance un défi insensé : gravir le Cho Oyu, un sommet de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya, seul, sans oxygène et par une voie inédite. Cependant, malgré la meilleure des préparations physiques, pénétrer en solitaire dans la zone de la mort, c'est affronter des dangers inimaginables. Un final à couper le souffle qui clôt avec brio le parcours hors norme de Yasushi Yamanoi, véritable légende de l'alpinisme extrême !

Par Kunihiko Yokomizo, Takuro Yamaji
Chez Mangetsu

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Auteur

Kunihiko Yokomizo, Takuro Yamaji

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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The Alpine Climber Tome 7

Kunihiko Yokomizo, Takuro Yamaji trad. Mayrice Delforge

Paru le 01/04/2026

176 pages

Mangetsu

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382816974
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