The Alpine Climber Tome 7

Yasushi a rencontré Taeko, sa future compagne de cordée et de vie. Alpiniste solitaire, il a enchaîné les ascensions les plus périlleuses du monde. A l'apogée de sa carrière, il se lance un défi insensé : gravir le Cho Oyu, un sommet de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya, seul, sans oxygène et par une voie inédite. Cependant, malgré la meilleure des préparations physiques, pénétrer en solitaire dans la zone de la mort, c'est affronter des dangers inimaginables. Un final à couper le souffle qui clôt avec brio le parcours hors norme de Yasushi Yamanoi, véritable légende de l'alpinisme extrême !