L'équipée du siècle

L'Avenir ne s'attend pas, il se gagne... A l'aube du XXème siècle, l'avenir est à l'automobile. Les grandes industries veulent toutes contrôler ce marché dans l'espoir de façonner le siècle à venir et d'en tirer des profits colossaux. Afin de les départager, une grande course à travers tous les Etats-Unis est alors organisée. Les plus grands acteurs du secteur sont sur la ligne de départ, chacun représenté par un duo de pilotes et un véhicule prototype. Face à ces mastodontes, une jeune inventrice désargentée et un cascadeur déclassé s'alignent pour défendre une autre vision du futur. Ils ont pour eux la détermination, ils ont contre eux tout un système...