Pic, pic, picotin

Ce matin, sous le grand pin, se cache un hérisson en détresse. Vite, vite, il faut lui porter secours ? ! En route chez le vétérinaire ? ! La petite fille parviendra-t-elle à sauver son petit compagnon de jardin ?? Un album d'une grande douceur pour éveiller les jeunes consciences à la cause animale. Coup de coeur Ecrit et illustré par Emmanuelle Halgand, cette histoire tout en poésie éveil l'enfant à la cause animale et à son pouvoir d'agir. Au sein d'un récit plein d'empathie, le petit lecteur découvrira des gestes simples et concrets qui peuvent sauver la vie es hérissons. Un livre plein de tendresse et de poésie au service d'un message actuel ? : l'environnement ? ! LES PLUS Une histoire qui sensibilise l'enfant à l'environnement et aux soins des animaux. Des illustrations contemplatives, réalistes et pleines de douceur. Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.