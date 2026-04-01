Ann Bonny, la louve des Caraïbes Tome 2

L'histoire vraie de la plus grande femme pirate de l'Histoire ! Après leur fuite de Nassau, rien ne peut arrêter les amants terribles : Ann Bonny et John Rackham écument les Caraïbes à bord du William. Leurs prises sont spectaculaires. Après une halte à Cuba où Ann donne naissance à un enfant de la piraterie qui ne connaitra jamais sa mère, elle rejoint Rackham. Mais cette fois les corsaires de Woodes Rogers sont à leurs trousses et le mari d'Ann a mis sa tête à prix pour quiconque la ramènerait vivante à Nassau. Menacée de toutes parts, Ann s'attend à tout sauf à croiser le chemin d'une autre femme, une pirate comme elle. Elle s'appelle Mary alias Mark Read, elle aussi grimée en homme. Défiant le code des pirates, les deux femmes entament une relation passionnelle sous l'oeil de Rackham. Il concède à Ann cette aventure mais à une condition : aucun homme sur le navire ne devra savoir ce qui se trame. Mais les secrets ne durent jamais longtemps en mer... Entre jalousies et rivalités le trio continue de s'adonner aux pillages bien que l'étau se resserre. Le gouverneur Woodes Rogers qui s'est donné pour mission d'éradiquer la piraterie sous toutes ses formes ne compte pas s'arrêter là... Jusqu'à quand Ann poursuivra-t-elle sa course folle sous le feu des canons ? Combien de temps lui reste-t-il avant que son monde ne s'effondre ? Habitué des fresques maritimes, Franck Bonnet nous entraîne dans une aventure épique à travers cet ambitieux diptyque dans lequel il revient sur l'histoire vraie de la plus grande femme pirate. Entre passions, dangers et affrontements sanglants, ce second tome qui clôt le récit, montre le vrai mode de vie des pirates, loin de l'imagerie vulgarisée par le cinéma, sublimé par le dessin et la connaissance de l'architecture navale de Franck Bonnet, ici au sommet de son art.