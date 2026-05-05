La cabane pas assez

Chaque mercredi, Mïa et Taïs tentent de construire une cabane. Quel matériau utiliser pour qu'elle résiste aux intempéries ?? Un album en randonnée pour découvrir quelques matériaux et donner envie de construire une cabane. LES PLUS Une aventure du quotidien, qui parle à tous les enfants. Des illustrations joyeuses et pleines de couleurs. Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.