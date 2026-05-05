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#Album jeunesse

La cabane pas assez

Anja Klauss, Alexandra Fontanel

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Chaque mercredi, Mïa et Taïs tentent de construire une cabane. Quel matériau utiliser pour qu'elle résiste aux intempéries ?? Un album en randonnée pour découvrir quelques matériaux et donner envie de construire une cabane. LES PLUS Une aventure du quotidien, qui parle à tous les enfants. Des illustrations joyeuses et pleines de couleurs. Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.

Par Anja Klauss, Alexandra Fontanel
Chez Accès Editions

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Auteur

Anja Klauss, Alexandra Fontanel

Editeur

Accès Editions

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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La cabane pas assez

Anja Klauss, Alexandra Fontanel

Paru le 05/05/2026

32 pages

Accès Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782383212478
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