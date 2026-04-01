L'hypnotiseur

Erik Maria Bark, psychiatre spécialisé dans le traitement des traumas aigus, a longtemps été l'un des rares véritables experts de l'hypnose médicale. Jusqu'au jour où une séance d'hypnose profonde a très mal tourné. Dix ans plus tard, l'inspecteur Joona Linna le réveille en pleine nuit : Josef, un adolescent, a assisté au massacre de sa famille. Le seul moyen d'interroger le garçon, inconscient et en état de choc, est de pénétrer son subconscient par l'hypnose pour tenter de revoir le carnage à travers ses yeux. Ils sont encore loin de se douter du spectacle horrifique qui les attend... Rythme effréné, richesse et complexité des personnages, écriture au cordeau : un roman policier d'une intelligence redoutable doublé d'un thriller terrifiant.