Un été avec Romain Gary

Quarante livres, huit pseudonymes, deux Prix Goncourt... Romain Gary est l'infatigable conteur de la comédie humaine. Par sa vitalité et son humour, il est l'un des écrivains les plus fascinants du XXe siècle. "Recommencer, revivre, fut la plus grande tentation de mon existence." Lituanien d'origine, fils de l'exil devenu héros de la France libre, diplomate en Amérique, romancier double... Gary se démultipliera, triomphant de sa hantise : "l'assignation identitaire". Au coeur de son oeuvre visionnaire, une implacable espérance en l'humanité. A dix-sept ans, Maria Pourchet découvre Romain Gary, choc littéraire qui lui inspire une vision du monde et peut-être une vocation. Elle lui consacre un été amoureux, gai et sensible, mené comme un tango.