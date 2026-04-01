Le petit polémiste se marie

Condamné pour avoir tenu des propos sexistes lors d'une soirée, Alain Conlang doit purger sa peine dans un institut d'épanouissement (autrefois appelé prison). S'il veut éviter la castration chimique et retrouver sa place dans la société (hyper- inclusive et égalitaire) qu'il raille secrètement, où le bien collectif et la lutte contre le réchauffement climatique sont érigés en impératifs, il va devoir refréner son esprit critique et apprendre à tenir sa langue - bref, tuer le petit polémiste en lui. Un malheur n'arrivant jamais seul : il va trouver l'amour.