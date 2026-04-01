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#Roman francophone

Le petit polémiste se marie

Ilan Duran Cohen

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Condamné pour avoir tenu des propos sexistes lors d'une soirée, Alain Conlang doit purger sa peine dans un institut d'épanouissement (autrefois appelé prison). S'il veut éviter la castration chimique et retrouver sa place dans la société (hyper- inclusive et égalitaire) qu'il raille secrètement, où le bien collectif et la lutte contre le réchauffement climatique sont érigés en impératifs, il va devoir refréner son esprit critique et apprendre à tenir sa langue - bref, tuer le petit polémiste en lui. Un malheur n'arrivant jamais seul : il va trouver l'amour.

Par Ilan Duran Cohen
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Ilan Duran Cohen

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Le petit polémiste se marie

Ilan Duran Cohen

Paru le 01/04/2026

320 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782330219895
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