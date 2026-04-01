Une tragédie occultée de la guerre d'Algérie

Durant la guerre d'Algérie (1954-1962), plus de 2 millions de paysans algériens (fellahs) furent déplacés de force par l'armée française et "regroupés" dans environ 2500 camps. Cette stratégie visait à les empêcher de soutenir les maquisards du FLN et à les embrigader par la "guerre psychologique" . On estime que 200 000 personnes, principalement des enfants, y sont mortes de sous- nutrition ou de maladie. Cette enquête socio-historique qui croise le chemin d'acteurs de l'époque, tels que Pierre Bourdieu, Michel Rocard ou Frantz Fanon, se veut une incitation à briser l' "épais silence" et à rétablir une vérité nécessaire.