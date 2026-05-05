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Des cannibales

Michel de Montaigne, Patrice Guillamaud

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"Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usages du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages".

Par Michel de Montaigne, Patrice Guillamaud
Chez Kimé

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Auteur

Michel de Montaigne, Patrice Guillamaud

Editeur

Kimé

Genre

Montaigne

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Des cannibales

Michel de Montaigne, Patrice Guillamaud

Paru le 05/05/2026

76 pages

Kimé

8,90 €

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Scannez le code barre 9782380722017
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