Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Développez votre intelligence avec le mind mapping

Tony Buzan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fondé sur l'utilisation d'arborescences de mots destinées à représenter et développer une idée, le Mind Mapping permet de stimuler de manière spectaculaire l'intelligence, la créativité, la communication, la concentration et la mémoire. Dans cet ouvrage, Tony Buzan, le maître absolu du Mind Mapping vous fait découvrir : - les origines de la cartographie mentale et les secrets de son efficacité ; - des techniques illustrées pas-à-pas, destinées tant aux débutants qu'aux Mind Mappers plus expérimentés pour élaborer vos propres cartes mentales ; - tous les conseils pour booster votre créativité, structurer vos idées, mieux mémoriser, convaincre ou encore négocier efficacement. La méthode la plus efficace pour stimuler la pensée !

Par Tony Buzan
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Tony Buzan

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Mémoire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Développez votre intelligence avec le mind mapping par Tony Buzan

Commenter ce livre

 

Développez votre intelligence avec le mind mapping

Tony Buzan

Paru le 05/05/2026

224 pages

Leduc.s éditions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379356698
9782379356698
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.