Développez votre intelligence avec le mind mapping

Fondé sur l'utilisation d'arborescences de mots destinées à représenter et développer une idée, le Mind Mapping permet de stimuler de manière spectaculaire l'intelligence, la créativité, la communication, la concentration et la mémoire. Dans cet ouvrage, Tony Buzan, le maître absolu du Mind Mapping vous fait découvrir : - les origines de la cartographie mentale et les secrets de son efficacité ; - des techniques illustrées pas-à-pas, destinées tant aux débutants qu'aux Mind Mappers plus expérimentés pour élaborer vos propres cartes mentales ; - tous les conseils pour booster votre créativité, structurer vos idées, mieux mémoriser, convaincre ou encore négocier efficacement. La méthode la plus efficace pour stimuler la pensée !