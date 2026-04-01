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#Essais

Brèves de psy

Lucia Path

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Vous êtes quelques un. e. s à m'écrire. Des mots adressés en résonnance avec mes brèves de psy. Des phrases que je relis non sans émotion. Vos commentaires sont emplis de poésie. Ecorché. e. s par le désespoir, vous proposez une lumineuse ballade. Celle au sein de laquelle se fraient des rais de lumière. Cette cartographie de l'errance. Cette désertion des figures fiables. Cette géopolitique des abandons. Les défaillances véritables de la vanité de discours du vide. Et puis au sein de ces dérélictions votre hypervigilance pour saisir l'espoir. Certaines de mes brèves semblent venir rompre le sentiment de solitude. Vous décrivez fort bien les oxymores de la dignité des clairs-obscurs. Enfin des mots viennent dire que tout espoir n'est pas vain. Pour rompre le cycle de la destructivité. Pour porter un regard plus attentif sur les attentats commis sur des enfants. Parfois vous semblez dire que cela serait trop tard pour vous. Et pourtant. Vous dites comme mes mots réaniment la possibilité du vivant. Comme les entames profondes et les écorchures pourraient cicatriser. Notre rencontre épistolaire postmoderne ouvre des possibles. Vous n'êtes pas dupes et pourtant vous employez le mot "miracle" . Vous écrivez : - "Vous avez le don de faire apparaître nos réalités moins solitaires". - "Quelque chose nous a été volé" - "J'ai été consommé. e" - "Avec vos mots nous avons une place" - "Vous nous offrez cette possibilité de n'être plus seul. e. s" Je suis honorée de vos retours. Ils donnent à mon écriture tout l'élan pour continuer.

Par Lucia Path
Chez Editions Amalthée

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Auteur

Lucia Path

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Essais

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Brèves de psy

Lucia Path

Paru le 01/04/2026

160 pages

Editions Amalthée

17,90 €

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Scannez le code barre 9782310058438
9782310058438
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