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Exit : quitter l’entreprise que l’on a créée

Delphine Picotin

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Quitter l'entreprise que vous avez créée ou dirigée pendant des années, ce n'est pas quitter n'importe quel job. Que se passe-t-il réellement avant, pendant et après un exit, lorsque des années d'engagement et d'investissement personnel prennent fin ? Derrière la décision, la transaction ou l'earn-out, s'ouvre une période faite de paradoxes : soulagement et inquiétude, fierté et perte de repères, liberté retrouvée et vide inattendu. Beaucoup avancent sans boussole, persuadés qu'ils devraient "aller bien" , tout en se sentant profondément déstabilisés. A partir de sa propre expérience et plus de 50 entretiens menés auprès d'entrepreneurs et dirigeants ayant vécu un exit choisi ou subi, Delphine Picotin propose une lecture fine et humaine de cette transition majeure. Elle éclaire les mécanismes psychologiques à l'oeuvre, les émotions traversées, les zones de fragilité comme les ressources insoupçonnées. Ce livre vous accompagne à chaque étape du processus : lorsque l'idée de vendre ou de partir émerge, pendant l'earn-out, et dans ce temps si particulier de l'après. Il ne donne pas de recettes, mais offre un cadre de compréhension, des repères, et un chemin pour traverser cette période sans s'y perdre.

Par Delphine Picotin
Chez Vuibert

|

Auteur

Delphine Picotin

Editeur

Vuibert

Genre

Carrière et réussite

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Exit : quitter l’entreprise que l’on a créée

Delphine Picotin

Paru le 05/05/2026

234 pages

Vuibert

25,00 €

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Scannez le code barre 9782311630374
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