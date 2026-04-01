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#Roman francophone

Une lady mène la danse

Susanna Graig

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Rares sont ceux qui manient le crayon comme Constantia Cooper, et nul n'a un ton aussi mordant. Ses caricatures, qu'elle signe "Miss C". , sont publiées dans La Gazette des effrontées. Lorsqu'un scandale au sein du magazine menace son anonymat, Constantia plie bagage et s'enfuit. Mais dans sa hâte, elle est heurtée par une voiture et se blesse. Heureusement, elle est secourue par un gentleman. Malheureusement, il s'agit d'Alistair Haythorne, comte de Ryland, qui a souvent été la cible des satires cinglantes de Miss C...

Par Susanna Graig
Chez J'ai lu

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Auteur

Susanna Graig

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Une lady mène la danse

Susanna Graig trad. Anne Rémond

Paru le 01/04/2026

384 pages

J'ai lu

7,90 €

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Scannez le code barre 9782290428498
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