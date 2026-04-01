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#Roman francophone

Le Quartier des petits secrets

Sophie Horvath

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Le quartier des petits secrets, c'est celui de Clémentine, fleuriste délicate. De sa plus proche amie, Nicole, dont le café est une véritable institution. De cet homme qui commande les mêmes bouquets chaque semaine et de ce bouquiniste qui ne sort jamais. Et puis il y a l'adorable Viviane, bien sûr, qui s'échappe régulièrement de sa maison de repos pour passer un moment dans son jardin imaginaire - la boutique de Clémentine -, où elle coupe, tranche, éventre... Viviane dont les pertes de repères ne favorisent pas le commerce. Pourtant, lorsque cette dernière ne se présente plus, Clémentine s'inquiète. Une mauvaise chute cloue au lit la charmante nuisible qui, malgré sa faiblesse, trouve la force de dessiner une fleur étrange... que Clémentine ne parvient pas à identifier. Quelle est donc cette variété qui semble tellement importante pour Viviane ? Il n'en faut pas plus à la jeune femme pour commencer son enquête fleurie.

Par Sophie Horvath
Chez J'ai lu

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Auteur

Sophie Horvath

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Le Quartier des petits secrets

Sophie Horvath

Paru le 01/04/2026

224 pages

J'ai lu

7,80 €

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Scannez le code barre 9782290424698
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