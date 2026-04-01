La rose et le cimeterre

Damas et Bourgogne, 1191 Flamine reste sans voix : pour qui son frère Thomas se prend-il ? ! Certes, elle n'est toujours pas mariée, il est donc l'autorité masculine à laquelle elle doit se soumettre. Cependant, à peine revenu sur les terres familiales après dix ans de croisade, il entend bien lui imposer un époux ! Et pas n'importe lequel : Karim al-Din, impressionnant mercenaire oriental revenu avec lui du désert. Cet inconnu aux yeux de nuit et au charme envoûtant semble déjà vouloir la dominer d'un simple regard et pourrait bien faire basculer son destin... Croisades 2/5 Roman réédité