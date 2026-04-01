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#Roman francophone

La rose et le cimeterre

Penny Watson Webb

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Damas et Bourgogne, 1191 Flamine reste sans voix : pour qui son frère Thomas se prend-il ? ! Certes, elle n'est toujours pas mariée, il est donc l'autorité masculine à laquelle elle doit se soumettre. Cependant, à peine revenu sur les terres familiales après dix ans de croisade, il entend bien lui imposer un époux ! Et pas n'importe lequel : Karim al-Din, impressionnant mercenaire oriental revenu avec lui du désert. Cet inconnu aux yeux de nuit et au charme envoûtant semble déjà vouloir la dominer d'un simple regard et pourrait bien faire basculer son destin... Croisades 2/5 Roman réédité

Par Penny Watson Webb
Chez Harlequin

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Auteur

Penny Watson Webb

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La rose et le cimeterre

Penny Watson Webb

Paru le 01/04/2026

272 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280529143
9782280529143
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