Londres, 1811 Pour son premier bal dans le grand monde, Lavinia était bien résolue à dépasser sa maladresse légendaire. Elle avait tout prévu : une robe aux couleurs sages, une marraine pour l'introduire, et une connaissance impeccable des règles de bienséance. Tout était parfait... jusqu'à ce que son cavalier, Alaster Rowland, l'abandonne au beau milieu de la piste de danse. A cause de ce débauché notaire, la voilà publiquement ridiculisée ! Cependant, dès le lendemain, le charmant voyou lui fait une proposition aussi inattendue que généreuse : afin de se faire pardonner, il la guidera en société jusqu'à faire d'elle le diamant de la Saison. Lavinia est tentée d'accepter... mais peut-elle faire confiance au coeur le plus volage de Londres ? Les débutantes de Kempton - 5/6 Roman réédité