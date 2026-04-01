Marié à une inconnue

Elle ne reconnaît pas son époux, mais elle exulte à son contact... Après un grave accident, Sasha se réveille amnésique. Comment a-t-elle pu oublier s'être mariée avec Apollo Vasilis, le sublime Grec à son chevet ? Si elle est d'abord incapable de se souvenir du jour où il l'a conduite à l'autel, des bribes d'une nuit passée avec Apollo lui reviennent bientôt avec fracas. Une réminiscence qui éveille en elle un brusque désir... Quel est ce secret qui plane entre eux ? A mesure que Sasha redécouvre son mari, la vérité s'impose à elle, sombre et envoûtante... Roman réédité