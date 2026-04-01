Un mensonge si périlleux ; Une femme à l'épreuve

Un mensonge si périlleux, Tyler Anne Snell Jamais Riley n'aurait dû accepter de remplacer sa soeur jumelle à la soirée organisée pour le retour en ville de Desmond Nash... D'abord parce qu'elle est tombée sous le charme du beau rancher et ne sait plus comment lui révéler sa supercherie. Ensuite - et surtout - parce que, au sortir de la fête, elle a été poursuivie en voiture par un inconnu qui a tenté de la tuer. Une attaque qui visait sa soeur et qui la terrifie... Une femme à l'épreuve, Beth Cornelison Lorsqu'un meurtre est commis dans le domaine qu'elle a quitté cinq ans plus tôt, Tamara, qui travaille désormais pour la police scientifique, hésite à s'y rendre, tant ce lieu lui rappelle de douloureux souvenirs. Et puis, elle est certaine d'y revoir Clay Colton, son ex-mari. L'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer et à qui elle pense tous les jours... Romans réédités