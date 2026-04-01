Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Un mensonge si périlleux ; Une femme à l'épreuve

Tyler Anne Snell, Beth Cornelison

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un mensonge si périlleux, Tyler Anne Snell Jamais Riley n'aurait dû accepter de remplacer sa soeur jumelle à la soirée organisée pour le retour en ville de Desmond Nash... D'abord parce qu'elle est tombée sous le charme du beau rancher et ne sait plus comment lui révéler sa supercherie. Ensuite - et surtout - parce que, au sortir de la fête, elle a été poursuivie en voiture par un inconnu qui a tenté de la tuer. Une attaque qui visait sa soeur et qui la terrifie... Une femme à l'épreuve, Beth Cornelison Lorsqu'un meurtre est commis dans le domaine qu'elle a quitté cinq ans plus tôt, Tamara, qui travaille désormais pour la police scientifique, hésite à s'y rendre, tant ce lieu lui rappelle de douloureux souvenirs. Et puis, elle est certaine d'y revoir Clay Colton, son ex-mari. L'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer et à qui elle pense tous les jours... Romans réédités

Par Tyler Anne Snell, Beth Cornelison
Chez Harlequin

|

Auteur

Tyler Anne Snell, Beth Cornelison

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un mensonge si périlleux ; Une femme à l'épreuve par Tyler Anne Snell, Beth Cornelison

Commenter ce livre

 

Un mensonge si périlleux ; Une femme à l'épreuve

Tyler Anne Snell, Beth Cornelison

Paru le 01/04/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280525565
9782280525565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.