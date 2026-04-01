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#Roman francophone

La tentation de Juliet

Carol Marinelli

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Dès l'instant où Sevandro Casadio croise le regard de Juliet, une captivante violoniste, le monde autour de lui s'efface. Cette femme, il la désire comme aucune autre avant elle ! Certes, il ne peut lui offrir qu'une poignée de nuits torrides, mais il ne doute pas un instant qu'il parviendra à la mettre dans son lit. Et, en effet, Juliet succombe à la passion entre ses bras. Or, loin de pouvoir se détacher d'elle sitôt après l'avoir faite sienne, Sevandro ne songe déjà plus qu'à prolonger leur liaison...

Par Carol Marinelli
Chez Harlequin

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Auteur

Carol Marinelli

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La tentation de Juliet

Carol Marinelli

Paru le 01/04/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280524964
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