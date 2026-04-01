La tentation de Juliet

Dès l'instant où Sevandro Casadio croise le regard de Juliet, une captivante violoniste, le monde autour de lui s'efface. Cette femme, il la désire comme aucune autre avant elle ! Certes, il ne peut lui offrir qu'une poignée de nuits torrides, mais il ne doute pas un instant qu'il parviendra à la mettre dans son lit. Et, en effet, Juliet succombe à la passion entre ses bras. Or, loin de pouvoir se détacher d'elle sitôt après l'avoir faite sienne, Sevandro ne songe déjà plus qu'à prolonger leur liaison...