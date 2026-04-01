L'étreinte d'un prince

Par devoir, le prince Adonis est prêt à mettre un terme à une vie de débauche pour épouser une femme de haut rang. Mais, alors qu'il se dirige vers sa promise, son avion s'écrase... Et Adonis se retrouve seul avec l'innocente Stevie, la pilote de l'appareil. Unis par cet accident et la détresse, tous deux se rapprochent dangereusement. Si bien qu'Adonis revient au palais avec une nouvelle stupéfiante : bien qu'ils ne soient pas du même monde, Stevie est désormais pour lui la seule digne de devenir sa princesse...