Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'étreinte d'un prince

Millie Adams

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par devoir, le prince Adonis est prêt à mettre un terme à une vie de débauche pour épouser une femme de haut rang. Mais, alors qu'il se dirige vers sa promise, son avion s'écrase... Et Adonis se retrouve seul avec l'innocente Stevie, la pilote de l'appareil. Unis par cet accident et la détresse, tous deux se rapprochent dangereusement. Si bien qu'Adonis revient au palais avec une nouvelle stupéfiante : bien qu'ils ne soient pas du même monde, Stevie est désormais pour lui la seule digne de devenir sa princesse...

Par Millie Adams
Chez Harlequin

|

Auteur

Millie Adams

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'étreinte d'un prince par Millie Adams

Commenter ce livre

 

L'étreinte d'un prince

Millie Adams

Paru le 01/04/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524940
9782280524940
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.