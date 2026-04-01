" Colette est remorte. Ce mot n'existe nulle part. Remourir, ça n'existe pas. " Colette était une femme sans histoire. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police. Car Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a trois ans... Avec ce roman virtuose où s'entrelacent destins et intrigues palpitantes, Valérie Perrin, extraordinaire conteuse de nos vies, signe son grand retour. Valérie Perrin n'a pas son pareil pour ferrer son lecteur, et, au fil du récit, lui attraper le coeur, tant sa sympathie pour ses personnages est manifeste, son attention pour ce qui embellit la vie et lui donne du sens aussi, alors que le malheur frappe bien plus que deux fois. Olivia de Lamberterie, Elle. Nous sommes emportés entre le polar et le roman social avec ce livre palpitant, surprenant et, surtout, réussi. Alice Develey, Le Figaro littéraire. Eblouissant de construction, Tata, drame à mille feuilles, est le livre de plus ambitieux, le plus intime, le plus libérateur, le plus important de Valérie Perrin. Pierre Vavasseur, Le Parisien week-end.