1001 idées de visites en France

Villes et monuments prestigieux, villages typiques, sites naturels : la France regorge de trésors à découvrir. Envie de flâner dans un joli village ? D'explorer un joli coin de nature ? De faire une pause culture ? Avec ce magnifique ouvrage, vous avez toute la France en un seul volume ! Où que vous soyez, découvrez, région par région, tout ce qui vaut le coup d'oeil : sites naturels enchanteurs, villes et villages de caractère, abbayes et châteaux, lieux de mémoires... Cet ouvrage vous fournit des descriptions synthétiques de chaque site, vous guidant afin que vous puissiez facilement trouver a petite église romane de campagne ou la vallée romantique à ne pas rater. Une mine d'inspiration inépuisable, à toujours garder à portée de main lors de vos balades en France !