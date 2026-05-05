Cahier de jeux culture générale

Un cahier avec plus de 70 jeux pour tester sa culture générale ! Préparez-vous à un festival de connaissances avec ce cahier de 77 jeux sur la culture générale ! - Histoire : des jeux d'associations et des " Qui suis-je ? " pour se cultiver - Patrimoine : des charades et des phrases à trous... pour apprendre - Sciences : des vrai ou faux et des quiz pour se creuser la tête Un cahier ludique pour accroître et enrichir vos connaissances. Faites un bond à travers l'Histoire, les cultures ou encore les records du monde. Réfléchissez, jouez et creusez-vous les méninges ! Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage