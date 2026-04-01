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Le petit guide illustré de l'autisme

Fanny Terrisse

ActuaLitté
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Qu'est-ce que l'autisme ? Pourquoi le monde me parait-il parfois trop intense ? Comment vivre avec cette neuroatypie et s'épanouir au quotidien ? Fanny Terrisse est elle-même autiste et psychologue. Diagnostiquée tardivement, elle apporte des réponses claires et sensibles à ces questions, et bien plus encore. Bien que davantage médiatisé aujourd'hui, l'autisme demeure un trouble du neurodéveloppement complexe, souvent difficile à diagnostiquer. Avec un regard profondément humain et éclairant, Fanny met des mots sur un spectre large et pluriel et prouve qu'il est possible de construire une vie épanouie en tant que personne autiste. Ce petit guide illustré en trois parties propose une vision globale de l'autisme et des pistes concrètes : Tout ce que vous devez savoir pour comprendre le trouble du spectre de l'autisme ; Les principaux aspects de la vie quotidienne d'une personne autiste ; Des conseils et des stratégies pour apprendre à mieux vivre avec ce trouble. Un guide simple, pédagogique et respectueux pour mieux comprendre l'autisme et avancer sereinement !

Par Fanny Terrisse
Chez Albin Michel

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Auteur

Fanny Terrisse

Editeur

Albin Michel

Genre

Autisme

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Le petit guide illustré de l'autisme

Fanny Terrisse

Paru le 01/04/2026

200 pages

Albin Michel

19,90 €

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