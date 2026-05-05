Quand tout se confond, plus rien ne se pense. Dans un monde saturé de certitudes et de discours binaires, où chacun croit détenir la vérité, la pensée capitule. On confond l'évidence et la vérité, l'offense et le préjudice, le blasphème et le racisme. On prend le consentement pour de la résignation, le vraisemblable pour le vrai. Faute de distinction, l'esprit s'éteint. Sous la forme d'une correspondance philosophique, ce livre propose un manuel d'émancipation intellectuelle. Lettre après lettre, une distinction conceptuelle vient éclairer les débats contemporains, aiguiser le jugement, retrouver la précision que le prêt-à-penser a enterrée. Ni traité ni leçon de morale, Pensées distinguées redonne à la nuance sa dignité et à la pensée son tranchant. Car distinguer, ce n'est pas couper les cheveux en quatre : c'est refuser la facilité, déjouer les pièges du langage, reconquérir sa liberté de penser. Pour tous ceux qui croient encore que l'intelligence est une arme, et que la distinction est une élégance.