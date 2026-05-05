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Grain d'Afrique

Aïssatou Mbaye

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Et si un simple "grain d'Afrique" suffisait à transformer vos plats du quotidien ? Dans ce livre, A'issatou Mbaye vous invite à explorer la richesse et la générosité des saveurs africaines à travers plus de 60 recettes alliant cuisine occidentale et africaine. Redécouvrez vos incontournables sous un nouveau jour : pancakes à la farine de mil, houmous niébé-cajou, chips de banane plantain, madeleines au manioc, chocolat chaud épicé... Des recettes familières, sublimées par une touche africaine surprenante. Un ouvrage gourmand et inspirant, pensé pour toutes celles et ceux en quête de nouvelles expériences culinaires !

Par Aïssatou Mbaye
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Aïssatou Mbaye

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Cuisine Afrique et Moyen-Orien

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Grain d'Afrique

Aïssatou Mbaye

Paru le 05/05/2026

127 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9791032312186
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