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Le guide pour réensauvager les jardins

Quentin Travaillé

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Et si votre "chez vous" devenait un refuge pour le vivant ? Balcon, terrasse, mur, petit jardin de ville ou grand terrain en lisière de campagne... la biodiversité s'invite partout, à condition de lui laisser la place pour s'exprimer. Mais comment faire ? En s'inspirant de ce qui nous entoure. Dans ce livre, Quentin Travaillé, créateur de La vie partout, nous invite à ouvrir les yeux sur la faune et la flore qui peuplent nos écosystèmes et à nous en inspirer pour réintroduire le vivant dans nos espaces extérieurs, quels qu'ils soient. Exposition plein sud ou zone ombragée, sol sec ou humide, surface minuscule ou vaste : chaque contrainte devient une opportunité. Plantes locales résilientes, aménagements simples, gestes accessibles... chacun peut réensauvager à son échelle. A travers une approche claire et progressive, il propose des solutions concrètes : - des fiches botaniques détaillées pour savoir quelles fleurs planter chez vous et pourquoi ; - des conseils pratiques pour aménager votre jardin et en profiter ; - des tutos simples pour installer des abris pour la faune. Illustré de schémas clairs et esthétiques, ce livre propose une autre manière de penser nos espaces : plus autonome, plus vivante, plus respectueuse des équilibres naturels. Prêt à transformer votre coin de verdure en refuge pour la vie sauvage ? Ce guide est votre premier pas pour réensauvager votre jardin, accueillir le vivant chez vous et vous reconnecter à la nature. Quentin Travaillé est le créateur de La vie partout, un ensemble de contenus digitaux dédiés à la compréhension et à la préservation du vivant à l'échelle locale. Son but : aider ses lecteurs à mieux observer la nature qui l'entoure et à agir concrètement pour favoriser la biodiversité au quotidien. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Youtube, Facebook et TikTok, il anime également la newsletter "Comment réensauvager les jardins" ainsi que le podcast "La vie partout, comprendre le vivant" , dans lesquels il explore les liens entre écologie, territoires et pratiques accessibles à tous.

Par Quentin Travaillé
Chez Albin Michel

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Auteur

Quentin Travaillé

Editeur

Albin Michel

Genre

Jardinage

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Le guide pour réensauvager les jardins

Quentin Travaillé

Paru le 01/04/2026

304 pages

Albin Michel

22,90 €

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