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Ma bible de l'herboristerie

Michel Pierre, Caroline Gayet

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Dans cette bible très complète, l'herboriste Michel Pierre et Caroline Gayet nous livrent les secrets des plantes. Tisanes, poudres, gélules, teintures-mères, ampoules, gouttes hydro-alcooliques, gemmothérapie, élixirs floraux, huiles essentielles : découvrez comment utiliser les plantes sous toutes leurs formes. Tous les secrets des herboristes pour vous soigner 100% au naturel. Saviez-vous... Que le curcuma vient à bout des troubles digestifs ? Que la pervenche et le ginkgo forment un binôme gagnant dans la maladie d'Alzheimer ? Que le plantain Lancéolé est la plante par excellence pour lutter contre les allergies saisonnières ? Que l'aubépine et la mélisse aident à lâcher prise ? Que le kudzu accompagne le sevrage du tabac ? Que l'harpagophytum soulage les douleurs de l'arthrose et apporte du confort à la mobilité ? La phytothérapie offre toutes les solutions aux maux du quotidien : à chaque plante sa vertu.

Par Michel Pierre, Caroline Gayet
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Michel Pierre, Caroline Gayet

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Phytothérapie

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Ma bible de l'herboristerie

Michel Pierre, Caroline Gayet

Paru le 05/05/2026

Leduc.s éditions

31,90 €

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