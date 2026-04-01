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#Roman francophone

Les ailes de la forêt

Jamy Gourmaud

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Un battement d'aile peut changer un destin. Saint-Laurent-du-Maroni, 1924. Lorsqu'il s'enfonce dans la forêt guyanaise, sur cette terre qui l'a vu grandir, Emile retrouve la saveur de son enfance, les parfums et la moiteur de l'air. S'il est revenu, c'est pour trouver une espèce rare. Chasseur de papillons et aventurier malgré lui, il veut profiter de l'engouement pour les lépidoptères et sauver sa boutique parisienne. Aidé de Florine, une jeune femme insaisissable, il affronte la nature et les hommes, bagnards à l'affût de trésors, trafiquants prêts à tuer... Quand apparaît, tel un miracle, le morpho gynandromorphe, spécimen rarissime aux ailes d'un bleu aveuglant, sa quête se transforme en traque périlleuse, la convoitise embrasant la jungle et les salons parisiens. De l'Amazonie vénéneuse au Paris des Années folles, Jamy, formidable conteur, signe un grand roman d'aventures, qui nous plonge au coeur des mystères de la nature et des passions insensées des hommes.

Par Jamy Gourmaud
Chez Albin Michel

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Auteur

Jamy Gourmaud

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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Les ailes de la forêt

Jamy Gourmaud

Paru le 01/04/2026

286 pages

Albin Michel

19,90 €

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