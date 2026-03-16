Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Les histoires de monsieur Gary

Jose Chaumier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Claire, une enfant confrontée trop tôt à la disparition de ses parents, entame un cheminement à la fois déchirant et lumineux. En quête de cette flamme intérieure capable de transcender les épreuves et d'ouvrir le coeur aux autres, elle avance, malgré les tempêtes du destin. Son périple croise plusieurs vies, dont celle de monsieur Gary, un vieil homme à l'imagination fertile. Avec ses histoires poétiques et ses mots apaisants, il l'aide à reconstruire, pièce après pièce, le puzzle de son existence. Un roman de résilience, où les blessures deviennent des fenêtres, et où la lumière finit toujours par jaillir... de l'intérieur.

Par Jose Chaumier
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Jose Chaumier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les histoires de monsieur Gary par Jose Chaumier

Commenter ce livre

 

Les histoires de monsieur Gary

Jose Chaumier

Paru le 16/03/2026

112 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044029423
9791044029423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.