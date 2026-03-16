Les histoires de monsieur Gary

Claire, une enfant confrontée trop tôt à la disparition de ses parents, entame un cheminement à la fois déchirant et lumineux. En quête de cette flamme intérieure capable de transcender les épreuves et d'ouvrir le coeur aux autres, elle avance, malgré les tempêtes du destin. Son périple croise plusieurs vies, dont celle de monsieur Gary, un vieil homme à l'imagination fertile. Avec ses histoires poétiques et ses mots apaisants, il l'aide à reconstruire, pièce après pièce, le puzzle de son existence. Un roman de résilience, où les blessures deviennent des fenêtres, et où la lumière finit toujours par jaillir... de l'intérieur.