- 2-en-1 : Livre de bain magique et gant de toilette. - Magique : les couleurs apparaissent au contact de l'eau. - Parfait pour le confort, le jeu et le développement sensoriel. Voici tes nouveaux compagnons de bain : Ours, Eléphant, Grenouille et Canard ! Ces gants de toilette amusants en forme d'animaux sont parfaits pour jouer dans le bain et ailleurs. Chaque boîte contient également un adorable livre de bain magique qui change de couleur au contact de l'eau. Bon bain !