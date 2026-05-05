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Baleine

Xxx, Yoyo éditions, Elsa Sabater

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- 2-en-1 : Livre de bain magique et gant de toilette. - Magique : les couleurs apparaissent au contact de l'eau. - Parfait pour le confort, le jeu et le développement sensoriel. Voici tes nouveaux compagnons de bain : Ours, Eléphant, Grenouille et Canard ! Ces gants de toilette amusants en forme d'animaux sont parfaits pour jouer dans le bain et ailleurs. Chaque boîte contient également un adorable livre de bain magique qui change de couleur au contact de l'eau. Bon bain !

Par Xxx, Yoyo éditions, Elsa Sabater
Chez Yoyo Editions

|

Auteur

Xxx, Yoyo éditions, Elsa Sabater

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Livres pour le bain

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Baleine

Xxx, Yoyo éditions, Elsa Sabater

Paru le 05/05/2026

8 pages

Yoyo Editions

16,95 €

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Scannez le code barre 9789465243931
9789465243931
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