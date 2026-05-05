La promesse du silence

Ella et Aurélien ne se connaissent pas. Pourtant, ils partagent la même perte : celle d'un homme qui a marqué leur vie. Il était l'amour secret d'Ella, celui qu'elle avait promis de ne jamais trahir, et le père longtemps absent d'Aurélien, dont il espérait encore la reconnaissance. Quand la mort les réunit autour d'une tombe, chacun exprime son deuil à sa manière : Aurélien transforme la pierre tombale en mausolée coloré, Ella y dépose des signes poétiques, comme des traces discrètes de son existence. Peu à peu, leurs gestes deviennent des messages, leurs silences des confidences, et c'est tout un pan de vérité qui se dévoile : une double vie et des secrets devenus trop lourds à porter. Une ode à la résilience et à l'amour, même au coeur du deuil.