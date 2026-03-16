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#Roman francophone

Des vagues à lames

Jean-Jacques Glotin

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En baie de Morecambe, dans le nord de l'Angleterre, Isabelle, grand reporter, disparaît mystérieusement. Lola, sa fille de onze ans, aussi curieuse que débrouillarde, se lance à sa recherche. Ses investigations la mèneront à une découverte glaçante : un message qui tient en deux mots : "Fuis ! vite." Entre une mère absente, un père indifférent et une belle-mère aux allures de marâtre, Lola ne peut compter que sur sa nounou bienveillante. Réussira-t-elle à trouver le salut et, surtout, à retrouver sa mère ?

Par Jean-Jacques Glotin
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Jacques Glotin

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Des vagues à lames

Jean-Jacques Glotin

Paru le 16/03/2026

168 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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