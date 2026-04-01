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La boîte à outils du consultant

Patrice Stern, Jean-Marc Schoettl

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Fidèle à la structure de la collection, La Boîte à outils du consultant comprend 6 dossiers correspondant à chacune des 6 étapes d'une mission de conseil : la proposition, le recueil d'informations, l'analyse du problème et le diagnostic, la recherche de solutions, la présentation des recommandations et l'accompagnement du changement. Les outils et méthodes correspondant à ces étapes sont développés, sur 2 ou 4 pages et intègrent une présentation visuelle, l'essentiel en français et en anglais, les conseils, les avantages et les précautions à prendre. Certains outils, sur 4 pages, sont complétés par un cas concret d'entreprise. 2 ultimes dossiers aborent les aspects essentiels de la gestion de la relation avec le client et de la gestion du cabinet du consultant. Cette édition est enrichie de vidéos qui présentent les outils en situation. Elle permettent au lecteur de se préparer à l'utilisation de ces outils et apportent sur leur usage un éclairage concret.

Par Patrice Stern, Jean-Marc Schoettl
Chez Dunod

|

Auteur

Patrice Stern, Jean-Marc Schoettl

Editeur

Dunod

Genre

Consultants, conseils

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La boîte à outils du consultant

Patrice Stern, Jean-Marc Schoettl

Paru le 01/04/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100894994
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