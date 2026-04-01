Hypnose en pratiques gériatriques

La réponse médicamenteuse reste souvent la première réponse des médecins face aux divers inconforts et pathologies chez les personnes âgées, ce qui s'avère souvent insuffisant, voire nocif. En revanche, l'hypnose permet d'apaiser et de soigner les patients, avec des techniques très satisfaisantes pour les soignants. Elle a une efficacité prouvée sur nombre de problèmes physiques et psychiques spécifiques au grand âge. Cet ouvrage en expose la pratique chez les patients atteints de troubles cognitifs (légers, modérés, sévères) et/ou de troubles du comportement qui peuvent y être associés (déambulation, cris, agitations, agressivité, anxiété...) et des spécificités des lieux d'intervention (domicile, EHPAD, urgences...). Il détaille aussi la prise en charge de la douleur chronique, aiguë et induite (soins de plaies, ponctions veineuses, toilettes, mobilisations...), la maladie de Parkinson et la fin de vie. De nombreux cas cliniques illustrent le propos