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Hypnose en pratiques gériatriques

Marie Floccia

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La réponse médicamenteuse reste souvent la première réponse des médecins face aux divers inconforts et pathologies chez les personnes âgées, ce qui s'avère souvent insuffisant, voire nocif. En revanche, l'hypnose permet d'apaiser et de soigner les patients, avec des techniques très satisfaisantes pour les soignants. Elle a une efficacité prouvée sur nombre de problèmes physiques et psychiques spécifiques au grand âge. Cet ouvrage en expose la pratique chez les patients atteints de troubles cognitifs (légers, modérés, sévères) et/ou de troubles du comportement qui peuvent y être associés (déambulation, cris, agitations, agressivité, anxiété...) et des spécificités des lieux d'intervention (domicile, EHPAD, urgences...). Il détaille aussi la prise en charge de la douleur chronique, aiguë et induite (soins de plaies, ponctions veineuses, toilettes, mobilisations...), la maladie de Parkinson et la fin de vie. De nombreux cas cliniques illustrent le propos

Par Marie Floccia
Chez Dunod

|

Auteur

Marie Floccia

Editeur

Dunod

Genre

Hypnose thérapeutique

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Hypnose en pratiques gériatriques

Marie Floccia

Paru le 01/04/2026

298 pages

Dunod

32,00 €

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Scannez le code barre 9782100885923
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