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Enigmes in English 6e-5e

Emilie Martin-Neute

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Un cahier d'exercices en anglais pour apprendre en s'amusant. Il permet aux élèves de 6e et de 5e d'améliorer leur niveau de langue à travers 4 enquêtes thématiques. Conforme au programme ! Mène l'enquête et apprends l'anglais en t'amusant ! Un cahier d'énigmes pour mobiliser ses connaissances, consolider sa compréhension de l'écrit et enrichir son vocabulaire. Plonge dans l'univers de 5 énigmes, collecte des indices au fil des énigmes et trouve la solution ! Mieux qu'un cahier de vacances, ce carnet d'enquêtes est un véritable allié pour réviser l'anglais. Tu y trouveras : - 5 enquêtes, conçues par une enseignante, inspirées des grands thèmes du programme scolaire : art, littérature, voyage, personnages et sport, - Un parcours progressif du français vers l'anglais grâce à des récits immersifs. , - 70 énigmes en anglais à résoudre pour collecter des indices, - Des rappels de cours pour consolider ses apprentissages. - Les énigmes audio à écouter en français et en anglais à l'aide d'un QR code - Des exercices ludiques - Des rappels de cours - Conforme au programme Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage

Par Emilie Martin-Neute
Chez Rue des Ecoles

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Auteur

Emilie Martin-Neute

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Anglais 6e

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Enigmes in English 6e-5e

Emilie Martin-Neute

Paru le 05/05/2026

64 pages

Rue des Ecoles

6,95 €

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