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La boîte à outils de votre santé au travail

Catherine Vasey

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Fatigue, pression, surcharge : le travail met notre santé à rude épreuve. Cet ouvrage montre comment reprendre la main grâce à des micro-pratiques concrètes. Il vous guide pas à pas pour vous permettre de restaurer votre équilibre de santé et vous préserver dans un environnement professionnel exigeant. Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir 54 OUTILS EN 8 OBJECTIFS 1. Amorcer le changement 2. Faire le bilan de sa santé 3. Vitaliser son corps 4. Renforcer son mental 5. Vivre sainement ses émotions 6. Cultiver son réseau 7. Poursuivre sa croissance 8. S'orienter vers l'essentiel 3 VIDEOS D'APPROFONDISSEMENT - Favorisez une posture de vitalité - Cadrez vos ruminations mentales - Défoulez-vous pour évacuer le trop sérieux Que vous vous sentiez déjà au bord du surmenage, simplement fatigué ou en quête d'un nouvel équilibre, cette boîte à outils vous accompagne pas à pas dans l'adoption de nouvelles habitudes pour poursuivre votre croissance professionnelle tout en préservant votre santé.

Par Catherine Vasey
Chez Dunod

|

Auteur

Catherine Vasey

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

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La boîte à outils de votre santé au travail

Catherine Vasey

Paru le 01/04/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100884018
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