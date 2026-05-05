Maths CM2 Mon prof à la maison

Un cahier d'exercices de mathématiques à destination des élèves de CM2 pour réviser l'ensemble du programme à la maison. Un outil essentiel pour consolider les notions-clés du programme de mathématiques ! Conçu par des enseignants, ce cahier d'exercices offre un support complet pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe, et réviser l'ensemble du programme de mathématiques à la maison. Pour chaque leçon, un " professeur particulier " accompagne l'enfant et lui prodigue conseils et astuces afin d'assurer sa réussite. En fin d'ouvrage, des pages de mémo et du matériel à découper offrent un appui supplémentaire pour l'aider à renforcer ses compétences et favoriser son passage du concret à l'abstrait, conformément aux recommandations du ministère de l'Education nationale. - toutes les matières : calcul, numération, géométrie, grandeurs et mesures - des évaluations pour faire le point - des corrigés détachables - des mémos et des conseils pour progresser Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage et du matériel à découper pour manipuler.