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Petite histoire des Artistes femmes

Susie Hodge

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De Sofonisba Anguissola à Marina Abramovi en passant par Elisabeth Vigée-Lebrun, Camille Claudel et Georgia O'Keeffe, cet ouvrage explore à travers 60 chefs-d'oeuvre, les thèmes, les mouvements et les grands tournants qui ont façonné l'histoire des artistes femmes. Susie Hodge raconte les avancées réalisées pour obtenir une parité avec les artistes masculins, les importantes contributions faites aux mouvements artistiques et redécouvre des artistes oubliées ou éclipsées. Accessible, concis et richement illustré, le livre nous explique les quand, comment et pourquoi de la reconnaissance des artistes femmes.

Par Susie Hodge
Chez Flammarion

|

Auteur

Susie Hodge

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de l'art

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Petite histoire des Artistes femmes

Susie Hodge trad. Stéphanie Alkofer

Paru le 01/04/2026

224 pages

Flammarion

22,90 €

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Scannez le code barre 9782080509482
9782080509482
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