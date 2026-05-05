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Français CP Mon prof à la maison

Collectif, Rue des écoles

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Un cahier d'exercices de français à destination des élèves de CP pour réviser l'ensemble du programme à la maison. Un outil essentiel pour consolider les notions-clés du programme de français ! Conçu par des enseignants, ce cahier d'exercices offre un support complet pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe, et réviser l'ensemble du programme de français à la maison. Pour chaque leçon, un " professeur particulier " accompagne l'enfant et lui prodigue conseils et astuces afin d'assurer sa réussite. En fin d'ouvrage, des pages de mémo offrent un appui supplémentaire pour l'aider à renforcer ses compétences et retenir les points d'orthographe, de grammaire et de conjugaison indispensables à la maîtrise de la langue française. - toutes les matières : grammaire, conjugaison, vocabulaire et orthographe - des évaluations pour faire le point - des corrigés détachables - des mémos et des conseils pour progresser Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage

Par Collectif, Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Collectif, Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Multi-matières

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Français CP Mon prof à la maison

Collectif, Rue des écoles

Paru le 21/05/2026

64 pages

Rue des Ecoles

6,95 €

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