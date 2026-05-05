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Anatomie de la motricité humaine

Thierry Paillard

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Un livre de référence, à la fois théorique et pratique pour des étudiants du premier cycle universitaire (STAPS, kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, podologue, infirmier, etc.). La motricité humaine repose, d'un point de vue opérationnel ou exécutoire, sur l'activité de l'appareil locomoteur qui est commandé et contrôlé par le système nerveux central. La maîtrise de chaque composant de l'appareil locomoteur et la connaissance des principes fondamentaux du mouvement dans l'espace sont primordiales pour les professionnels qui rééduquent (prévention, santé) ou entraînent (optimisation, sport) par le mouvement. La rédaction volontairement synthétique de cet ouvrage permet au lecteur d'identifier facilement et rapidement les tenants et les aboutissants essentiels de l'anatomie de la motricité humaine. En outre, cet ouvrage illustre les différentes chaînes musculaires impliquées dans la posture, les mouvements monosegmentaires (ou articulaires), les mouvements polysegmentaires, tels que la marche, des gestes spécifiques ou sportifs, des exercices de renforcement musculaire, d'assouplissement ou de rééducation. Ce livre s'adresse aux futurs praticiens dans le domaine du sport, de la rééducation ou toute autre profession paramédicale.

Par Thierry Paillard
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Thierry Paillard

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Kinésithérapeute

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Anatomie de la motricité humaine

Thierry Paillard

Paru le 05/05/2026

176 pages

De Boeck supérieur

22,90 €

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