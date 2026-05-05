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#Essais

50 fiches pour intégrer le corps dans les apprentissages

Coralie Detrie, Bérengère Daxhelet

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Quand un enfant rencontre des difficultés à retenir ses leçons, à se concentrer en classe ou à l'heure des devoirs, ou simplement à tenir en place, on a tendance à chercher des coupables : la mauvaise éducation, les écrans, l'excès de sucre, etc. La vérité, c'est qu'aucun enfant n'est biologiquement conçu pour rester immobile, assis à une table. L'enseignante Bérengère Daxhelet et l'orthophoniste Coralie Detrie vous donnent les clés pour résoudre ce problème fondamental et intégrer le corps dans tous les domaines d'apprentissage : mémorisation ; attention ; lecture, orthographe et écriture ; mathématiques ; comportement. Piochez dans les fiches pratiques en fonction des problèmes que rencontrent les enfants et aidez-les grâce à de très simples aménagements ! Un ouvrage inspirant pour rendre les apprentissages agréables et leur redonner du sens.

Par Coralie Detrie, Bérengère Daxhelet
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Coralie Detrie, Bérengère Daxhelet

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Pédagogie

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50 fiches pour intégrer le corps dans les apprentissages

Coralie Detrie, Bérengère Daxhelet

Paru le 05/05/2026

159 pages

De Boeck supérieur

15,90 €

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