Vous êtes étudiant en ergothérapie, ou fraîchement diplômé ? Voilà le guide idéal pour commencer votre pratique en libéral ou en institution. Vous avez acquis quantité de connaissances en IFE... mais maintenant, il faut vous lancer dans la pratique, sans filet ni maître de stage. Heureusement, Marine, ergothérapeute passionnée, vous aidera à aborder sereinement votre nouveau métier. Vous hésitez entre salariat et exercice libéral, cabinet et institution ? Peut-être êtes-vous intéressé par le travail pluridisciplinaire ? Ce livre vous aide à formuler les questions qui engageront votre avenir et vous aide à y répondre : - Comment se lancer dans la pratique ergothérapique ? - Quelles sont les démarches pour s'installer ? - Comment organiser son activité ? - Comment assurer le suivi des patients ? - Comment communiquer au mieux avec les familles et avec l'équipe thérapeutique ? Prenez confiance en vous, et suivez Marine !