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Dans les brisures du temps, les émotions s'affolent

Rijck camille De, Camille de Rijck

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A l'occasion du 90e anniversaire de la naissance de Philippe Boesmans, Camille De Rijck remet en lumière la vie et l'oeuvre de ce compositeur belge, connu pour avoir contribué à la popularisation de l'opéra à la fin des années 1990. "Dans les brisures du temps, les émotions s'affolent". Cette phrase, Philippe Boesmans semblait sincèrement y tenir. Elle était extraite d'une oeuvre de jeunesse à laquelle il avait fini par s'attacher. Le présent ouvrage est un cabinet de curiosités, agglomérats de textes, d'interviews et de réflexions cueillies pendant les dernières années de la vie de Boesmans. Journaliste et pédagogue, Camille De Rijck écrit pour La Libre Belgique, Diapason, Forumopera et dirige la cellule Communication de l'Institut de Musique et de Pédagogie. Il a eu le privilège d'être le confident de Philippe Boesmans.

Par Rijck camille De, Camille de Rijck
Chez Académie Royale de Belgique

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Auteur

Rijck camille De, Camille de Rijck

Editeur

Académie Royale de Belgique

Genre

Compositeurs

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Dans les brisures du temps, les émotions s'affolent

Rijck camille De, Camille de Rijck

Paru le 05/05/2026

138 pages

Académie Royale de Belgique

9,00 €

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Scannez le code barre 9782803110483
9782803110483
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