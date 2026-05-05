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Boarding schools

Pierre Couturier, Soubeyran Gérald, Gérald Soubeyran

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Un guide pratique et accessible pour aider les familles à choisir le bon internat à l'étranger, rédigé par deux spécialistes. Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Irlande, Australie... Opter pour un internat à l'étranger est une décision structurante qui soulève de nombreuses questions : quel pays choisir, à quel âge partir, pour quelle durée, et dans quel type d'établissement inscrire son enfant ? A travers 50 questions-réponses et de nombreux témoignages, cet ouvrage apporte des repères concrets pour : - comprendre les systèmes scolaires étrangers, - comparer les expériences possibles, - construire un projet cohérent, adapté au profil et aux objectifs de chaque élève. Ce guide accompagne les parents tout au long du parcours : - critères à prendre en compte pour le choix du pays et de l'internat, - organisation de la scolarité, - préparation du départ et du retour, - budget. Il met en lumière les bénéfices académiques, linguistiques et personnels d'une scolarité à l'international, tout en donnant les clés pour éviter les erreurs de parcours.

Par Pierre Couturier, Soubeyran Gérald, Gérald Soubeyran
Chez Studyrama

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Auteur

Pierre Couturier, Soubeyran Gérald, Gérald Soubeyran

Editeur

Studyrama

Genre

Orientation

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Boarding schools

Pierre Couturier, Soubeyran Gérald, Gérald Soubeyran

Paru le 05/05/2026

200 pages

Studyrama

15,00 €

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