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Gardien de la paix

Marc Dalens

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Le guide indispensable pour réussir. Ce tout-en-un visuel vous accompagne pas à pas pour vous aider à préparer votre concours de gardien de la paix. Chacune de ses 80 fiches facilite la mémorisation grâce à : un rappel des informations clés ; une synthèse graphique claire ; des conseils pratiques pour progresser. Une préparation complète aux épreuves. Composé de 6 sujets d'annales corrigés et de nombreux exercices d'entraînement, ce livre couvre l'ensemble des épreuves. Admissibilité : Résolution de cas pratiques ; QCM de culture générale ; QCM de langue étrangère ; Tests psychotechniques et de personnalité. Admission : Epreuves physiques ; Entretien avec le jury.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Gardien de la paix

Marc Dalens

Paru le 21/05/2026

180 pages

Studyrama

18,00 €

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Scannez le code barre 9782759059744
9782759059744
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