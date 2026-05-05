Le guide indispensable pour réussir. Ce tout-en-un visuel vous accompagne pas à pas pour vous aider à préparer votre concours de gardien de la paix. Chacune de ses 80 fiches facilite la mémorisation grâce à : un rappel des informations clés ; une synthèse graphique claire ; des conseils pratiques pour progresser. Une préparation complète aux épreuves. Composé de 6 sujets d'annales corrigés et de nombreux exercices d'entraînement, ce livre couvre l'ensemble des épreuves. Admissibilité : Résolution de cas pratiques ; QCM de culture générale ; QCM de langue étrangère ; Tests psychotechniques et de personnalité. Admission : Epreuves physiques ; Entretien avec le jury.