Thème de culture générale HEC

Le livre de référence pour une préparation efficace pour l'épreuve de culture générale des prépas commerciales. Destiné aux étudiants de seconde année des classes préparatoires ECG et ECT, cet ouvrage propose une synthèse de savoirs et de savoir-faire sur le thème de culture générale des concours 2027 : L'humanité. Il constitue un outil complet et efficace pour la préparation aux épreuves des concours, grâce à une structure simple en trois parties : - un cours clair et concis pour cerner les problématiques essentielles ; - une présentation de plus d'une trentaine de textes fondamentaux, de Platon à Sartre ; - une quinzaine de dissertations guidées. Une bibliographie approfondie complète cet ensemble : 224 pages seulement et tout pour réussir l'épreuve de culture générale.